

«Какой парламентарий, также как мы, бегает из района в район, чтобы защищать людей?» — правозащитница

11.04.2024 15:44





Правозащитница Ана Арганашвили, много лет защищающая права детей и женщин, ставших жертвами насилия, прокомментировала решение «Грузинской мечты» вновь инициировать принятие российского закона.



Она объясняет какой ущерб этот закон нанесет правозащитной сфере и сколько людей останутся уязвимыми в случае его принятия.



«Это почему я и мои коллеги-юристы являемся агентами иностранного государства?»



Потому что мне завтра утром нужно встать в 6 часов, в 7 часов провести в дороге, в 12 часов присутствовать на окружном суде, что бы защищать человека, которого незаконно заперли в психбольнице.



В тот же день я должна вернуться и продолжить работу. Сегодня мне надо посетить процесс о сексуальном притеснении в отношении ребенка, там притеснитель ругает адвокатов и ребенка, и нам приходится закрывать ребенку уши руками, чтобы он не слышал.



Наша задача выиграть процесс, и с помощью суда поручить Министерству образования реализовать механизм борьбы с сексуальными притеснениями и защиты других детей», — рассказывает она.



По словам Арганашвили, на протяжении 10 лет ей приходится жить в таком режиме, а решение властей вернуть закон, демонстрирует их «неблагодарность» к труду правозащитников и общественных организаций.



Теперь ей придется бороться не только за права других, но и за право осуществлять свою деятельность.



«Получается та «сила», которая позволяет мне помогать жертвам насилия, не оставлять их наедине с несправедливостью и вести неравную борьбу, — это иностранная сила, а парламент, ориентированный только на написание политических тезисов, — это «свои».



Какой парламентарий, также как мы, бегает из района в район, чтобы защищать людей? Во сколько начинается их день и где они пьют кофе? Мы в «Смарте» [сетевой магазин — прим. ред] в Гори, — пишет Ана Арганашвили.



Ана Арганашвили в настоящее время работает в одной из международных организаций, а также сотрудничает с организацией «Партнерство за права человека», где она много лет работала, в том числе на руководящей должности, и защищала права людей. Ана также продолжает работать юристом в сфере прав человека.



Арганашвили провела ряд успешных дел, в том числе дела об образовании детей-инвалидов, защите права на здоровье, а также дела о сексуальных притеснениях в отношении детей.





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