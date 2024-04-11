

Представитель президента Грузии приостановил работу в Комиссии по отбору членов ЦИК

11.04.2024 15:45





Сегодня, 11 апреля, в парламенте «Грузинская мечта» (ГМ) начала собеседования с кандидатами в члены ЦИК, а также с кандидатом на пост председателя Центральной избирательной комиссии. Представитель президента в комиссии Леван Шенгелия решил бойкотировать этот процесс.



Как заявил Леван Шенгелия, два члена отборочной комиссии, представляющие гражданские организации, заявили, что для них неприемлемо решение ГМ вернуть к рассмотрению «российский закон» дискредитирующий гражданский сектор. На фоне этого решения они отказались продолжать работу в Комиссии до 15 апреля. Напомним, на 15 апреля назначены комитетские слушания по «российскому закону», в этот станет ясно, продолжит ли «Мечта» процесс его принятия или нет.



«В данном случае я, как представитель президента в Комиссии, также приостанавливаю свое участие в Комиссии и хочу, чтобы это было воспринято как солидарность в целом с позицией гражданского общества, а также с теми людьми, которые представляют этот сектор», — сообщил журналистам представитель президента Грузии Леван Шенгелия.



Сегодня, 11 апреля, в парламенте «Грузинская мечта» начала собеседования с кандидатами в члены ЦИК, а также с кандидатом на пост председателя Центральной избирательной комиссии. Председателем ЦИК хочет быть только один человек — это исполняющий обязанности председателя ЦИК Георгий Каландаришвили. Кроме того, на три вакантных места в ЦИК претендуют четыре кандидата: Лухум Бурджалиани, Маия Заридзе, Георгий Шарабидзе и Гия Цацашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





