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Зурабишвили: Тбилиси всегда будет свободным, искусство всегда будет свободным, Грузия всегда будет европейской
11.04.2024 16:48
Тбилиси всегда будет свободным, искусство всегда будет свободным, Грузия всегда будет европейской, - об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе выступления на открытии Тбилисской ярмарки современного искусства.
По ее словам, не существует искусства и культуры там, где нет свободы.
«Я бы сказала, что для сегодняшней Грузии очень важен этот ветерок свободы, который здесь царит. Культура - это не что иное, как большая свобода. Там, где нет свободы, нет искусства, культуры. Хочу поздравить вас всех с сегодняшним днем, с сегодняшней свободой, и я знаю, что Тбилиси всегда будет местом проведения таких необычайных мероприятий. Потому что Тбилиси всегда будет свободным, искусство всегда будет свободным, а Грузия всегда будет европейской», - сказала президент.
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