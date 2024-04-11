

Изменить закон «О грантах» и модифицировать базу eAIMS - Омбудсмен предложил альтернативу российскому закону

11.04.2024 16:55





Народный защитник Грузии вновь сделал заявление в связи с повторным инициированием в парламенте законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». По его словам, что цель указанной инициативы — повысить прозрачность потоков иностранной помощи, предназначенной для Грузии, и подотчетность организаций-получателей — является законной, хотя эта цель может быть достигнута и без непропорционального вмешательства в право граждан на объединение, что позволит избежать стигматизации организаций и оскорблении человеческого достоинства.



По мнению Народного Защитника, внеся соответствующие изменения в Закон Грузии «О грантах» и изменив базу данных eAIMS, можно легко достичь легитимной цели повышения прозрачности потоков иностранной помощи и подотчетности организаций-получателей.



С 2020 года в Грузии действует база данных eAIMS, которая была создана в результате совместной работы Министерства финансов Грузии, Аппарата государственного министра Грузии по интеграции в европейские и евроатлантические структуры и Администрация правительства Грузии. Омбудсмен подчеркивает, что указанная база данных находится на сайте, который доступен всем заинтересованным лицам.



Портал позволяет пользователю получить информацию обо всех донорах, типах финансирования, проектах и тематических областях. Здесь посредством очень удобной системы поиска можно получить информацию о размерах расходов, понесенных организациями.



Народный защитник также напоминает, что в прошлом аналогичный законопроект на основании обращений Народного защитника получил оценку БДИПЧ /ОБСЕ и был признан инициативой, несовместимой с основными правами человека.



«В Конституции указано, что конституционные органы должны принять все меры в пределах своих полномочий для обеспечения полной интеграции Грузии в Евросоюз и Организацию Североатлантического договора. Это следует особенно учитывать, поскольку в отношении свободы объединений и выражения мнений, а также права на неприкосновенность частной жизни аналогичная договоренность отражена в законодательстве других стран Европейским судом по правам человека, Евросоюза, Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ (ОБСЕ/БДИПЧ), Совета Европы по правам человека, Комиссариат по правам человека Совета Европы

Венецианская комиссия и спецдокладчик ООН оценили это негативно», — говорит Народный защитник.



Соответственно, по мнению Народного защитника, парламент не должен принимать правовых актов, которые могли бы поставить под угрозу реализацию конституционных устремлений Грузии.



По мнению омбудсмена, тот факт, что представленный законопроект создает основание для сбора и раскрытия большого объема персональных данных о любом лице, состоящем в различных видах отношений (трудовых или служебных договорах) с организациями, может ущемлять право на неприкосновенность частной жизни и это заслуживает особого внимания.



Народный защитник выражает полную готовность провести дополнительные консультации с авторами законопроекта с целью приведения рассматриваемых инициатив в соответствие с правозащитными стандартами.





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