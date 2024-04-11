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В Ереване проходит пятый Армяно-грузинский правовой форум
11.04.2024 18:28
В Ереване проходит пятый Армяно-грузинский правовой форум. По информации Минюста Грузии, форум открыли министры юстиции Грузии и Армении.
По данным ведомства, министры юстиции рассказали о реформах и достижениях в целях укрепления верховенства закона на первой сессии форума.
«Министр юстиции Рати Брегадзе отметил важность предпринятых шагов с точки зрения независимости судебной системы. Кроме того, он рассказал о роли адвокатов и профессионалах в области права в процессе укрепления верховенства закона. Кроме того, были подчеркнуты реформы, проводимые в системе министерства юстиции, в том числе инновационные новинки, внедряемые в пенитенциарной системе и системе пробации, современные подходы к предоставлению государственных услуг в целях развития и продвижения сферы права, вовлечение научного сообщества и академических кругов в законотворческий процесс.
Правовой форум является лучшей площадкой для представителей министерств юстиции, следственных органов, адвокатской сферы, арбитражных учреждений и других юридических профессий двух стран для углубления сотрудничества, обмена опытом и обсуждения конкретных инициатив.
В мероприятии вместе с заместителем министра юстиции и представителями министерства принимают участие руководители администрации правительства Грузии, Специальной пенитенциарной службы, Службы защиты персональных данных, Ассоциации медиаторов, Ассоциации адвокатов, Службы юридической помощи.
Правовой форум продлится два дня», — говорится в информации Минюста.
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