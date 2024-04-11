

Дарчиашвили: Наша главная задача – тематически обсудить законопроект с нашими партнерами

11.04.2024 19:08





«Мы хотим тематически обсудить с нашими партнерами вопрос прозрачности, потому что именно прозрачность – это главная ценность, которая приближает нас к европейской семье», – заявил журналистам в Германии министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.



По словам Дарчиашвили, главный посыл законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» — прозрачность и подотчетность грузинскому народу.



«Наш главный посыл нашим партнерам — чтобы они с точностью восприняли и поняли, что именно подразумевает этот закон. Наша главная забота заключается в том, чтобы партнеры знали не передаваемую и услышанной от других информацию. Мы хотим вступить с ними в тематическую дискуссию по этому вопросу, потому что прозрачность – это главная ценность, которая приближает нас к европейской семье. Для нас непонятен любой аргумент, противоречащий прозрачности. У нас есть свои конкретные аргументы, и нет аргументов, которыми можно было бы им противостоять. Начнется законодательный процесс, начнется обсуждение этого закона, и у каждого будет возможность инклюзивно поделиться своим видением в парламенте. Основное видение этого закона заключается в том, что каждый обязан быть прозрачным и подотчетным перед грузинским народом, это главный посыл», — заявил Илья Дарчиашвили.



Для справки, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отправился с официальным визитом в Германию. В состав грузинской делегации, возглавляемой Ираклием Кобахидзе, входят: вице-премьер-министр, министр обороны Ираклий Чиковани, министр иностранных дел Илья Дарчиашвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани.







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