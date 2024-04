MFRR: Осуждаем попытку «Грузинской мечты» принять российский закон

11.04.2024 19:21





MFRR осуждает очередную попытку «Грузинской мечты» принять законопроект, который угрожает свободе СМИ и гражданскому обществу, и призывает правящую партию отозвать законопроект.



MFRR (Media Freedom Rapid Response) — общеевропейский механизм, который отслеживает, контролирует и реагирует на нарушения свободы прессы и СМИ в государствах-членах ЕС и странах-кандидатах. Проект софинансируется Европейской Комиссией.



«8 апреля бюро парламента Грузии зарегистрировало законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Этот шаг правящей партии нарушает обещание, данное высшими должностными лицами партии в прошлом году, о том, что они больше не будут вносить или обсуждать подобный законопроект.



Правительство утверждает, что законопроект необходим для повышения прозрачности независимых СМИ и неправительственных организаций, но мы крайне обеспокоены тем, что закон станет для правительства мощным инструментом дискредитации и подавления независимых голосов, угрозы свободе прессы, свободе слова. Законы об «агентах» затрагивают не только средства массовой информации или НПО, прямо обозначенные как таковые; они также оказывают сдерживающее воздействие на право искать и получать информацию и на участие в государственных делах», — указано в заявлении.



В нем также отмечено, что по сравнению с текстом, предложенным «Грузинской мечтой» в 2023 году, в новой редакции закона лишь изменено определение организаций, получающих иностранные средства, в том числе СМИ, с «агентов иностранного влияния» на «организации, преследующие интересы иностранной силы/державы», что также дает возможность для вмешательства в деятельность организаций.



«В целом, законопроект не выдерживает критики с точки зрения свободы СМИ,и в более широком смысле, прав на свободу объединений и выражения мнений. Расплывчатый предлог финансовой прозрачности сам по себе не является признанной законной целью введения дополнительных требований к маркировке, регистрации или отчетности», — говорится в заявлении.



В документе указано, как подобный закон был принят в России и стал оружием против российского гражданского общества и против свободы прессы.



«Вызывает тревогу тот факт, что законодательство в российском стиле все больше набирает силу в соседних странах. 2 апреля президент Кыргызстана подписал закон об «иностранных представителях», обязывающий некоммерческие организации, в том числе средства массовой информации, называть себя «иностранными представителями» и регулярно предоставлять финансовые отчеты и проверки.



В феврале этого года закон об «иностранных агентах» был среди 43 других законопроектов, предложенных для голосования в парламенте Абхазии, оккупированного сепаратистами отколовшегося региона Грузии, в рамках продолжающихся усилий по «гармонизации» российского и абхазского законодательства.



Партнеры MFRR опасаются, что законопроект, предложенный парламентом Грузии, может серьезно подорвать независимую журналистику, а также права на свободу выражения мнений и объединений в стране. Мы полностью солидарны с независимыми журналистами и защитниками свободы прессы в Грузии и повторяем наш призыв к властям воздержаться от принятия предлагаемого закона», — указано в заявлении.



Заявление подписали:



International Press Institute (IPI)

The European Federation of Journalists (EFJ)

ARTICLE 19 Europe

European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)

OBC Transeuropa

Free Press Unlimited (FPU)







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ