

Freedom House: Грузия движется к превращению в авторитарный режим

11.04.2024 20:14





Грузия за год никак не изменила свои позиции в Индексе демократии, рассчитываемом авторитетной международной правозащитной организацией Freedom House. Это следует из отчета «Страны переходного периода 2024».



Как и в 2023 году, с 34 баллами из 100 возможных Грузия остается в группе государств с «переходными правительствами/гибридными режимами».



Вместе с Сербией и Венгрией (по 43 балла) Грузия движется к «частично консолидированным авторитарным режимам», указывают в Freedom House. При такой системе ключевые институты, от СМИ до судов, оказываются «фактически захвачены правящими партиями и используются ими в целях партийной или личной выгоды».



Самые плохие показатели у Грузии по критерию «демократичность правления на федеральном уровне» — 2,25 балла из 7. Авторы отчета указывают, что виной этому «грубокая политическая поляризация». По «независимости судебной системы» страна набрала всего 2,5 балла, а в категории «коррупция» — 3 балла.



«Коррупция, корпоративизм и политическое вмешательство в судебную систему остаются основными препятствиями на пути демократического управления», — сказано в докладе.



Самые высокие баллы аналитики Freedom House присвоили Грузии в группе «гражданское общество» — 4 балла.



«На фоне слабых оппозиционных партий гражданское общество остается ключевой политической силой. Например, протестующие молодые люди успешно предотвратили принятие закона об иностранных агентах по российскому образцу, который угрожал неправительственным организациям», — указывают авторы отчета.





Источник: Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





