

В Минздраве состоялась встреча для обеспечения бесперебойной цепочки поставок лекарств для онкологических больных

11.04.2024 20:29





В Минздраве состоялась очередная встреча для обеспечения непрерывности поставок лекарств для онкологических больных. Об этом сообщает министерство здравоохранения Грузии.



По данным ведомства, министр Михаил Сарджвеладзе встретился со специалистами отрасли, онкологами, представителями фармацевтического сектора и пациентских организаций.



«Стороны обсудили запасы лекарств. Рабочая группа будет работать над тем, как облегчить пациентам получение лекарств и услуг. В этом процессе будут активно участвовать клиники, компании-импортеры и дистрибьюторы лекарств.



На расширенной встрече стороны также обсудили новинку, которая предполагает выдачу программных лекарств для пациентов с онкологическим диагнозом. Было отмечено, что изменение будет задействовано в ближайшее время и значительно улучшит доступ пациентов к качественному лечению.



На встрече присутствовали первый заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния, председатель комитета по здравоохранению и социальным вопросам Заза Ломинадзе, члены комитета Ирма Заврадашвили и Рима Беридзе, представители Минздрава и Национального агентства здравоохранения», — говорится в сообщении Минздрава.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





