|
|
|
Грузия стала членом европейской сети Eurydice Network
12.04.2024 11:16
Грузия стала членом европейской сети Eurydice Network, которая является частью программы Erasmus+ и объединяет только те страны-члены ЕС и страны, ассоциированные с Erasmus+.
Отметим, что решение о присоединении Грузии к сети Eurydice Network было принято во время официального визита министра образования, науки и молодежи Георгия Амилахвари в Брюссель в 2023 году.
В настоящее время в сети Eurydice Network участвуют 40 стран. Цель сети — описывать и систематически обновлять системы образования участвующих в ней стран, информация о которых размещена на единой европейской платформе.
Министерство образования, науки и молодежи совмещает функции Национального офиса Eurydice.
На подготовку описи системы образования Грузии был выделен грант со стороны ЕС.
Информационная сеть Eurydice Network по образованию в Европе была создана в 1980 году Еврокомиссией и является одним из стратегических механизмов укрепления сотрудничества в сфере образования.
Сеть предлагает информацию, адаптированную к потребностям тех, кто участвует в формировании политики в сфере образования, предоставлении образовательных услуг и т.д.
Сеть Eurydice Network способствует сотрудничеству между странами посредством обмена информацией об образовательной политике и готовит исследования по вопросам образования, общим для различных систем образования.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна