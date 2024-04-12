

Грузия стала членом европейской сети Eurydice Network

12.04.2024 11:16





Грузия стала членом европейской сети Eurydice Network, которая является частью программы Erasmus+ и объединяет только те страны-члены ЕС и страны, ассоциированные с Erasmus+.



Отметим, что решение о присоединении Грузии к сети Eurydice Network было принято во время официального визита министра образования, науки и молодежи Георгия Амилахвари в Брюссель в 2023 году.



В настоящее время в сети Eurydice Network участвуют 40 стран. Цель сети — описывать и систематически обновлять системы образования участвующих в ней стран, информация о которых размещена на единой европейской платформе.



Министерство образования, науки и молодежи совмещает функции Национального офиса Eurydice.



На подготовку описи системы образования Грузии был выделен грант со стороны ЕС.



Информационная сеть Eurydice Network по образованию в Европе была создана в 1980 году Еврокомиссией и является одним из стратегических механизмов укрепления сотрудничества в сфере образования.



Сеть предлагает информацию, адаптированную к потребностям тех, кто участвует в формировании политики в сфере образования, предоставлении образовательных услуг и т.д.



Сеть Eurydice Network способствует сотрудничеству между странами посредством обмена информацией об образовательной политике и готовит исследования по вопросам образования, общим для различных систем образования.







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