

Хазарадзе: Ждем помилования Лазаре Григориадиса

12.04.2024 12:21





Ждем помилования - пишет в соцсети лидер «Лело» Мамука Хазарадзе, откликаясь на приговор, вынесенный судом Лазаре Григориадису, задержанному во время мартовских акций.



Суд признал виновным 21-летнего Лазаре Григориадиса, задержанного по обвинению в посягательстве на здоровье сотрудников полиции и уничтожении госимущества во время мартовских протестов.



Решением судьи Тбилисского городского суда Звиада Шарадзе Лазаре Григориадис приговорен к 9 годам лишения свободы.





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