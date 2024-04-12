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Хазарадзе: Ждем помилования Лазаре Григориадиса
12.04.2024 12:21
Ждем помилования - пишет в соцсети лидер «Лело» Мамука Хазарадзе, откликаясь на приговор, вынесенный судом Лазаре Григориадису, задержанному во время мартовских акций.
Суд признал виновным 21-летнего Лазаре Григориадиса, задержанного по обвинению в посягательстве на здоровье сотрудников полиции и уничтожении госимущества во время мартовских протестов.
Решением судьи Тбилисского городского суда Звиада Шарадзе Лазаре Григориадис приговорен к 9 годам лишения свободы.
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