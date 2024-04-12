

Гия Вольски не исключает, что президент помилует Лазаре Григориадиса

12.04.2024 12:25





Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольски не исключает, что президент Грузии помилует осужденного Лазаре Григориадиса, однако говорит, что это «будет политически очень плохо» для Саломе Зурабишвили.



Как заявил журналистам Вольский, есть тренд, что человека, решившего убить другого человека, в определенной политической группе называют национальным героем, в эту группу входит и Саломе Зурабишвили.



«Я не исключаю помилования. С одной стороны, это может иметь очень серьезные политические последствия, а с другой стать моральным тормозом ввиду того, что этот тренд существует и Саломе Зурабишвили считается одной из его создательниц. Это уже факт и тенденция, что такого человека, решившего поджечь и убить другого человека, в определенной политической группе называют национальным героем. Саломе Зурабишвили входит в эту политическую группу. Для нее было бы очень плохо с политической точки зрения подписать это помилование. Это может послужить только тормозом», — заявил Гия Вольски.



По его словам, при обсуждении вопроса в политическом контексте, очевидно, что с одной стороны есть те, кто считает, что сжигать живого человека нельзя, а другая часть - говорит, что такого рода противостояние будет разрушительным для нашей страны.



Для справки, суд признал виновным 21-летнего Лазаре Григориадиса, задержанного по обвинению в посягательстве на здоровье сотрудников полиции и уничтожении госимущества во время мартовских протестов.



Решением судьи Тбилисского городского суда Звиада Шарадзе Лазаре Григориадис приговорен к 9 годам лишения свободы.





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