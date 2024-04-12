

Анри Оханашвили: Освобождение нарушителя закона – очень тяжелое действие

12.04.2024 14:22





И должностное лицо, называемое президентом, и другие должны знать, что поощрение «коктейлей Молотова» является политическим преступлением и не допустимо – Освобождение нарушителя закона – очень тяжелое действие, - заявила председатель комитета парламента Грузии по юридическим вопросам Анри Оханашвили, говоря о деле Лазаре Григоридиса.



По его словам, если Саломе Зурабишвили пожелает поощрить бросание «коктейлей Молотова», она окажется в авангарде этой кампании и помилует Григориадиса.



«Какой это посыл нашему обществу, пускание пыли в глаза, что, мол, можно бросать «коктейли Молотова» в полицейских, пожарных, любых лиц, обеспечивающих порядок. Если должностное лицо, называемое президентом, желает поощрить это, то, разумеется, она будет в авангарде этой кампании и предпримет этот шаг. Это также вызовет соответствующую сильную реакцию, и она и другие должны знать, что поощрение «коктейлей Молотова» является политическим преступлением и недопустимо. Все должны нести ответственность в полном соответствии с законом. Освобождение нарушителя закона – это очень тяжелое действие, за которое ответственны все соответствующие лица. Это может быть упомянутое должностное лицо», - заявил Оханашвили.



Для справки, суд признал виновным 21-летнего Лазаре Григориадиса, задержанного по обвинению в посягательстве на здоровье сотрудников полиции и уничтожении госимущества во время мартовских протестов. Решением судьи Тбилисского городского суда Звиада Шарадзе Лазаре Григориадис приговорен к 9 годам лишения свободы.





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