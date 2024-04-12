

Каладзе в упор не видит аргументов и продолжает жонглировать «мнением народа»

12.04.2024 14:24





Когда идет речь о финансировании экстремистских и революционных процессов, подрывании государственного фундамента, государство будет стоять на должной высоте, сделает все, чтобы помешать этому, кто бы это не предпринимал и откуда бы это не исходило, - заявил журналистам генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе, говоря о законопроекте «О прозрачности иностранного влияния».



По его словам, ни одно объединение, которое может навредить интересам, независимости и суверенитету его страны, не является для него стоящим.



«Для меня не является стоящим ни одно объединение, которое может навредить интересам, завтрашнему дню, независимости и суверенитету моей страны, за которые боролись и проливали кровь мои предки. Несколько дней назад было 9 апреля, и мы вспоминали этих людей. Это касается всех объединений.



У меня очень простой вопрос: когда нам говорят о вступлении в Евросоюз, почему этот законопроект препятствует этому?



Кто-нибудь, приведите мне один аргумент. Мы приветствуем осуществление всех хороших проектов, какой нормальный человек может этому мешать, но когда дело доходит до финансирования экстремистских и революционных процессов, подрывания государственного фундамента, государство будет стоять на должной высоте, сделает все, чтобы помешать этому, кто бы это не предпринимал и откуда бы это не исходило.



Прозрачность всегда важна. Я уважаю всех, Германию, Америку, но самым главным для меня является моя страна и то, что скажет народ», - отметил Каладзе.





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