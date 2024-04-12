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В Германии состоялась официальная церемония встречи Ираклия Кобахидзе
12.04.2024 15:09
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе находится с официальным визитом в Федеративной Республике Германия.
По информации администрации правительства, в федеральной канцелярии Германии состоялась официальная церемония встречи главы правительства Грузии. Ираклия Кобахидзе вместе с правительственной делегацией принял федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.
После встречи Ираклия Кобахидзе и Олафа Шольца с глазу на глаз переговоры продолжатся в расширенном формате, и в них примут участие члены правительств двух стран.
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