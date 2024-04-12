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Пресс-спикер Еврокомиссии о законопроекте «Об иноагентах»: Мы призываем Грузию отозвать этот законопроект
12.04.2024 15:15
Администрация «Грузинской мечты» была вынуждена отозвать законопроект «О прозрачности иностранного влияния» после уличных протестов в марте прошлого года, и теперь, спустя год после обещания «безоговорочно» отозвать эти предложения, правительство вновь восстановило их, - об этом говорится в статье POLITICO под названием «Брюссель опасается, что правительство Грузии устраивает диверсию против вступления страны в ЕС».
Издание пишет, что за этими шагами последовали резкие оценки в Брюсселе.
«Предупредив в прошлом году, что предложения правительства Грузии «не соответствуют ценностям и стандартам Евросоюза», у официальных лиц теперь есть все основания воспринять законопроект «Об иностранных агентах» как целенаправленную попытку внести раскол в отношения», - говорится в статье.
POLITICO цитирует пресс-спикера Еврокомиссии, который поговорил с изданием на условиях анонимности.
«Заявление правящей партии Грузии о повторном внесении законопроекта является серьезно тревожным событием, и мы призываем Грузию отозвать этот законопроект в соответствии с публичными обязательствами правительства и правящей партии. Европейский совет предоставил Грузии статус кандидата при условии, что будет предпринят ряд шагов, включая обеспечение свободы собраний и выражения мнений, а также обеспечение консультаций и взаимодействия с гражданским обществом».
По его словам, комиссия оценит влияние представленного законопроекта и текущую ситуацию в Грузии в следующем отчете о расширении, который планируется представить осенью.
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