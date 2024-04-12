

Неправительственный сектор называет нападки «Мечты» на ЕС «предательством Конституции»

12.04.2024 15:20





26 неправительственных организаций назвали намерение «Грузинской мечты» продвинуть закон «об иноагентах» и критические заявления в адрес западных партнеров «предательством Конституции и грузинского народа»



«В последнее время масштабная антизападная кампания, попытка принять российский закон и игнорирование призывов европейских и американских друзей Грузии заставляют думать, что «Грузинская мечта» пытается изменить западный курс страны.



Антиевропейские заявления правительства противоречат воле грузинского народа и Конституции Грузии. Вчера, 11 апреля, «Грузинская мечта» опубликовала на своей официальной странице в Facebook послание генерального секретаря партии, мэра Тбилиси Кахи Каладзе следующего содержания: «Ни один союз не стоит того, чтобы поступаться интересами моей страна и народа».



Напоминаем правительству, что евроатлантический курс Грузии – это непоколебимая воля и выбор грузинского народа, что подтверждено статьей 78 Конституции Грузии. Эта статья обязывает правительство принять все меры для вступления в Евросоюз и НАТО.



Попытка принять «российский закон» и риторика высокопоставленных чиновников партии против вступления в Европейский Союз являются предательством Конституции и грузинского народа».



26 неправительственных организаций назвали намерение «Грузинской мечты» продвинуть закон «об иноагентах» и критические заявления в адрес западных партнеров «предательством Конституции и грузинского народа»



«В последнее время масштабная антизападная кампания, попытка принять российский закон и игнорирование призывов европейских и американских друзей Грузии заставляют думать, что «Грузинская мечта» пытается изменить западный курс страны.



Антиевропейские заявления правительства противоречат воле грузинского народа и Конституции Грузии. Вчера, 11 апреля, «Грузинская мечта» опубликовала на своей официальной странице в Facebook послание генерального секретаря партии, мэра Тбилиси Кахи Каладзе следующего содержания: «Ни один союз не стоит того, чтобы поступаться интересами моей страна и народа».



Напоминаем правительству, что евроатлантический курс Грузии – это непоколебимая воля и выбор грузинского народа, что подтверждено статьей 78 Конституции Грузии. Эта статья обязывает правительство принять все меры для вступления в Евросоюз и НАТО.



Попытка принять «российский закон» и риторика высокопоставленных чиновников партии против вступления в Европейский Союз являются предательством Конституции и грузинского народа».



Источник: SOVA

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