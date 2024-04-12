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Министр культуры Цулукиани разозлилась из-за шутливых граффити в ее адрес
12.04.2024 15:49
Министр культуры и спорта Грузии Тея Цулукиани разозлилась из-за шутливых граффити в ее адрес.
«Тея, культура не твой спорт» гласят трафаретные надписи, которые появились сегодня в Тбилиси у консерватории, государственных театров, художественных галерей, вузов, Дома кино, Дома писателей и на других локациях.
Цулукиани ответила авторам насмешкой, не скрывая своего раздражения. Она намекнула на их связь с противниками принятия закона об «иноагентах».
«Эта форма атеизма кажется мне интересной. Почему написавшие это авторы орудовали ночью, сделали бы при дневном свете. Ты же не таракан непутевый», — написала Цулукиани на своей личной странице в Facebook.
Свой пост она завершила искаженным протестным лозунгом «Нет российскому закону» — «Ала русул канонс» («ალა ლუსულ კანონს»).
Деятели искусства и спортсмены оказались в авангарде протестов против инициированного правящей «Грузинской мечтой» законопроекта об иностранном влиянии. Хотя авторы заверяют, что прозрачность — его единственная цель, критики считают, что он станет началом репрессий против гражданского общества, подобно тому, как это произошло в России. На Западе предупреждают, что принятие закона помешает вступлению Грузии в ЕС.
Актеры и режиссеры стали выступать с лозунгом «Нет российскому закону» прямо со сцен во время спектаклей.
Некоторые их коллеги, будучи активными сторонниками «Грузинской мечты» и оставаясь на гособеспечении, осуждают подобные жесты. Они призывают «заниматься своим делом» и не выносить политику на сцену. Худрук Озургетского драматического театра Васил Чигогидзе и вовсе предупредил подопечных, что если они «посмеют» повторить подобное, он лично «утащит их со сцены за ухо».
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