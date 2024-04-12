

Министр культуры Цулукиани разозлилась из-за шутливых граффити в ее адрес

12.04.2024 15:49





Министр культуры и спорта Грузии Тея Цулукиани разозлилась из-за шутливых граффити в ее адрес.



«Тея, культура не твой спорт» гласят трафаретные надписи, которые появились сегодня в Тбилиси у консерватории, государственных театров, художественных галерей, вузов, Дома кино, Дома писателей и на других локациях.



Цулукиани ответила авторам насмешкой, не скрывая своего раздражения. Она намекнула на их связь с противниками принятия закона об «иноагентах».



«Эта форма атеизма кажется мне интересной. Почему написавшие это авторы орудовали ночью, сделали бы при дневном свете. Ты же не таракан непутевый», — написала Цулукиани на своей личной странице в Facebook.



Свой пост она завершила искаженным протестным лозунгом «Нет российскому закону» — «Ала русул канонс» («ალა ლუსულ კანონს»).



Деятели искусства и спортсмены оказались в авангарде протестов против инициированного правящей «Грузинской мечтой» законопроекта об иностранном влиянии. Хотя авторы заверяют, что прозрачность — его единственная цель, критики считают, что он станет началом репрессий против гражданского общества, подобно тому, как это произошло в России. На Западе предупреждают, что принятие закона помешает вступлению Грузии в ЕС.



Актеры и режиссеры стали выступать с лозунгом «Нет российскому закону» прямо со сцен во время спектаклей.



Некоторые их коллеги, будучи активными сторонниками «Грузинской мечты» и оставаясь на гособеспечении, осуждают подобные жесты. Они призывают «заниматься своим делом» и не выносить политику на сцену. Худрук Озургетского драматического театра Васил Чигогидзе и вовсе предупредил подопечных, что если они «посмеют» повторить подобное, он лично «утащит их со сцены за ухо».



Источник: Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





