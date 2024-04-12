

Бывшие «молодые послы Грузии» заявляют об угрозе потери поддержки Запада

12.04.2024 15:57





Более 20 «молодых послов Грузии» (Young Ambassadors of Georgia) откликнулись на возобновление в парламенте законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», который сравнивают с российским законом.



«Молодые послы», представлявшие Грузию в разных странах, не поддерживают принятие вышеупомянутого закона.



«Мы, молодые послы Грузии в 2014-2023 годах, считаем недопустимым возвращение обсуждения в парламент проект закона «О прозрачности иностранного влияния».



Указанная законодательная инициатива угрожает национальным интересам Грузии и евроатлантическому курсу, который определен Конституцией нашей страны.



Деятельность каждого из нас в разных странах мира на протяжении многих лет была продиктована любовью к нашей стране и желанием познакомить как можно больше иностранцев с Грузией как с демократической страной с ее выдающейся культурой и историей, и внести свой вклад в процесс европейской интеграции Грузии. Приняв предложенный законопроект, мы столкнемся с угрозой демократии и потерей поддержки Запада, что будет губительно для нашей страны», — говорится в заявлении «молодых послов Грузии».



Программа Министерства иностранных дел Грузии «Будь молодым послом своей страны» позволяет молодым людям, проживающим за рубежом, с годовым мандатом стать «молодыми послами Грузии» и способствовать продвижению Грузии в своих странах. Задача программы – продвижение грузинской культуры в принимающих странах, защита национальных интересов страны, создание сети зарубежных друзей и общение с представителями грузинской диаспоры.





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