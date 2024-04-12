

Олаф Шольц призвал «Грузинскую мечту» не принимать «российский закон»

12.04.2024 16:39





Канцлер Германии Олаф Шольц призвал парламент Грузии принять во внимание критическую позицию Евросоюза, а также мнение населения Грузии и не принимать т.н. российский закон. На пресс-конференции, проведенной совместно с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, Шольц выразил надежду, что в Грузии этот закон не будет стоять на повестке дня.



«Мы, как и весь Евросоюз, очень критически смотрим на так называемый закон об агентах. После того, как принятие этого законопроекта было приостановлено, у нас были большие надежды, что он больше не будет на повестке дня.



Законопроект, по сути, не изменился и практически такой же, как и в прошлом году. Мы очень надеемся, что Грузия не примет этот закон и что парламент учтет нашу критическую позицию и позицию населения Грузии. Поэтому в нашей беседе [с Ираклием Кобахидзе] я еще раз подчеркнул важность гражданского общества, сотрудничества оппозиции и правительства, что очень важно для общественного развития», — заявил канцлер Германии.



Первый вопрос на пресс-конференции задала журналистка телекомпании «Имеди» Кетевн Кардава. На той же пресс-конференции она напомнила канцлеру Германии заявление Ираклия Кобахидзе о том, что Европейская комиссия также инициировала аналогичный закон и «такой же или аналогичный закон» действует и в других странах ЕС. Журналист телекомпании «Имеди» поинтересовалась, почему европейские партнеры обеспокоены введением Грузией таких же или подобных правил.



Канцлер Германии решительно заявил, что в Евросоюзе не действует закон, подобный которому «Грузинская мечта» пытается принять в Грузии во второй раз.



«В Евросоюзе нет подобного законодательства. Есть дискуссия об установлении прозрачности в различных сферах, но это совершенно другая концепция», — сказал Олаф Шольц.



Сегодня, 12 апреля, Ираклий Кобахидзе совершил официальный визит в Германию. Помимо встречи с Олафом Шольцем запланированы расширенные встречи, в которых примут участие члены правительств двух стран.





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