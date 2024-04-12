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Олаф Шольц: Очень важно, чтобы выборы в Грузии прошли свободно и справедливо
12.04.2024 16:47
По заявлению канцлера Германии Олафа Шольца, очень важно, чтобы в Грузии выборы 2024 года прошли свободно и честно.
Как он отметил на совместном брифинге, состоявшемся после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, это является основой для развития следующего процесса после получения статуса кандидата в члены ЕС.
«Предстоящие парламентские выборы очень важны. Очень важно, чтобы выборы прошли свободно и справедливо. Это является основой для развития следующего процесса после получения статуса кандидата. Германия остается надежным партнером Грузии. Мы и в будущем будем поддерживать путь Грузии в ЕС», - заявил Шольц.
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