

Токаев: Казахстан придает большое значение укреплению отношений с Грузией

12.04.2024 17:10





Власти Казахстана придают важное значение всестороннему укреплению отношений с Грузией, которая является одним из ключевых партнеров Астаны в регионе Южного Кавказа. Об этом заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев на встрече с председателем грузинского парламента Шалвой Папуашвили.



По словам президента Казахстана, которые приводит его пресс-служба, узы дружбы и взаимопонимания между Астаной и Тбилиси служат крепкой основой для достижения значимых успехов в углублении двусторонних связей.



"Глава государства подчеркнул, что межпарламентский диалог играет важную роль в укреплении межгосударственных контактов, и межпарламентская группа дружбы "Казахстан - Грузия" может существенно содействовать расширению горизонтов сотрудничества. Как заявил президент, на сегодняшний день казахстанский бизнес представлен в различных секторах экономики Грузии, внося свой вклад в дальнейшее расширение торгово-экономических отношений двух стран", - говорится в сообщении.



Отдельное внимание стороны уделили укреплению культурно-гуманитарных отношений между странами. В свою очередь Папуашвили отметил, что его визит в Астану является знаковым событием, поскольку является первым официальным визитом председателя парламента Грузии в Казахстан.



Папуашвили также подтвердил приверженность Грузии дальнейшему укреплению отношений с Казахстаном. По его словам, Тбилиси рассчитывает на углубление всесторонних связей с Астаной, в том числе в сфере транспортно-логистического взаимодействия. "В частности, спикер грузинского парламента поддержал инициативу главы нашего государства о совместном развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута", - рассказали в пресс-службе.



Папуашвили находится с официальным визитом в странах Центральной Азии с 7 апреля. Он уже посетил Узбекистан и Туркмению, где провел ряд встреч на высоком уровне.



ТАСС

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