

Хабеишвили: Канцлер Шольц сказал, что этот закон несовместим с ЕС - отзовите этот закон

12.04.2024 19:22





Сегодня мы увидели четкую позицию канцлера Германии, что этот закон несовместим с Евросоюзом. Если у кого-то в правительстве еще осталось благоразумие, отзовите этот закон, - заявил на брифинге председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили.



По его словам, закон «О прозрачности иностранного влияния» никому не нужен и грузинский народ ждет от властей совершенно иного.



Как отметил Хабеишвили, «этот закон является ходом против граждан Грузии, цивилизованного мира», поэтому он должен быть отозван.



«Дни, недели надо тратить на заботу о людях, на решение их проблем, чтобы у них было меньше налогов, чтобы зарплаты были выше, чтобы они не эмигрировали, чтобы в стране не произошла демографическая катастрофа, и рождаемость не снижалась. Это те темы, которые волнуют грузинский народ ежедневно. Поэтому сегодняшнее заявление канцлера Германии должно как минимум обеспечить то, что члены большинства задумаются, ведь этот закон никому не нужен, этот закон не нужен грузинскому народу, этот закон грузинский народ вам не заказывал, поэтому отзовите его и дайте гражданам Грузии возможность жить спокойно и делать выбор», - заявил Леван Хабеишвили.





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