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Ираклий Кобахидзе встретился с Франком Вальтером Штайнмайером
12.04.2024 21:26
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с президентом Федеративной Республики Германия Франком Вальтером Штайнмайером.
По сообщению пресс-службы премьер-министра, разговор коснулся успешного сотрудничества Грузии и Германии как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.
«Была подчеркнута роль Германии как одного из крупнейших сторонников процесса институционального и социально-экономического развития Грузии.
Внимание было сосредоточено на европейской и евроатлантической интеграции страны. Было подчеркнуто историческое решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата в ЕС.
Премьер-министр отметил, что правительство привержено европейскому выбору страны и нацелено на начало переговоров о вступлении в Европейский союз в ближайшем будущем, и поддержка Германии в этом процессе имеет особое значение.
В ходе встречи было уделено внимание обстановке безопасности в регионе и непоколебимой поддержке правительством Германии суверенитета и территориальной целостности Грузии, за что Ираклий Кобахидзе поблагодарил президента Федеративной Республики Германия.
Премьер-министр Грузии сделал памятную запись в книге почетных гостей во дворце президента Германии», — говорится в сообщении.
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