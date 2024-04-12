

Президент Грузии анонсировала помилование Лазаре Григориадиса

12.04.2024 21:27





Президент Грузии анонсировала в эфире телеканала "Пирвели" помилование Лазаре Григориадиса, приговоренного к 9 годам заключения.



«Я приняла решение о помиловании Лазаре Григориадиса сегодня утром в 10 часов. Я не ждала, пока кто-нибудь позвонит, так что никто не может посчитать баллы. Я перед своей совестью решила, что было неправильно приговаривать этого молодого человека к девяти годам лишения свободы.



Я еще не подписала (документ о помиловании), процедуры впереди, но решение я приняла перед собой, без какого-либо высказанного мнения», — заявила Саломе Зурабишвили.



Напомним, участник мартовских митингов 2023 года Лазаре Григориадис был признан виновным по делу о причинении вреда здоровью полицейских и уничтожении госимущества.



Молодой человек был приговорен к 9 годам лишения свободы. Соответствующее решение было вынесено 12 марта судьей Тбилисского городского суда Звиадом Шарадзе.



Кроме того, ранее, Лазаре Григориадис был приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы за нанесение ранения своему отцу.





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