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Великобритания обеспокоена повторным представлением законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» в Грузии
12.04.2024 22:06
Великобритания обеспокоена повторным представлением в Грузии законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» и сопутствующей риторикой о вмешательстве доноров во внутреннюю политику Грузии, - говорится в заявлении посольства Великобритании в Грузии.
Как отмечается в заявлении, поддержка Великобританией гражданского общества и независимых СМИ уже давно является ключевым компонентом партнерства Великобритании с Грузией.
«Предлагаемый закон, если он в итоге будет принят, создаст угрозу друзьям и стратегическим партнерам Грузии, которые не смогут продолжать способствовать демократическому и экономическому развитию Грузии.
Соединенное Королевство продолжит поддерживать Грузию в осуществлении всех законодательных и других реформ, необходимых для будущего членства Грузии в евроатлантических институтах», - говорится в заявлении.
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