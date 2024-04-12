

Великобритания обеспокоена повторным представлением законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» в Грузии

12.04.2024 22:06





Великобритания обеспокоена повторным представлением в Грузии законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» и сопутствующей риторикой о вмешательстве доноров во внутреннюю политику Грузии, - говорится в заявлении посольства Великобритании в Грузии.



Как отмечается в заявлении, поддержка Великобританией гражданского общества и независимых СМИ уже давно является ключевым компонентом партнерства Великобритании с Грузией.



«Предлагаемый закон, если он в итоге будет принят, создаст угрозу друзьям и стратегическим партнерам Грузии, которые не смогут продолжать способствовать демократическому и экономическому развитию Грузии.



Соединенное Королевство продолжит поддерживать Грузию в осуществлении всех законодательных и других реформ, необходимых для будущего членства Грузии в евроатлантических институтах», - говорится в заявлении.





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