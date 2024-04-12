

Вступил в силу безвизовый режим между Грузией и Пакистаном

12.04.2024 23:41





Грузия и Пакистан упростили визовый режим. Безвиз касается передвижения граждан, имеющих дипломатические и официальные/служебные паспорта: 90 дней в течение полугода.



Соответствующее соглашение было оформлено между Грузией и Пакистаном еще в сентябре 2023 года, однако вступило в силу сейчас.





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