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Вступил в силу безвизовый режим между Грузией и Пакистаном
12.04.2024 23:41
Грузия и Пакистан упростили визовый режим. Безвиз касается передвижения граждан, имеющих дипломатические и официальные/служебные паспорта: 90 дней в течение полугода.
Соответствующее соглашение было оформлено между Грузией и Пакистаном еще в сентябре 2023 года, однако вступило в силу сейчас.
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