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Президент Казахстана поздравил Грузию с выходом национальной команды на чемпионат Европы по футболу
13.04.2024 13:45
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил сборную Грузии по футболу с первым в ее истории выходом на чемпионат Европы, сообщает пресс-служба президента.
«Пользуюсь случаем, чтобы поздравить наш дружественный грузинский народ с выходом сборной Грузии в финальный этап чемпионата Европы по футболу и пожелать ей дальнейших успехов», — заявил Касым-Жомарт Токаев.
На групповом этапе Евро-2024 сборная Грузии встретится с Турцией, Чехией и Португалией.
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