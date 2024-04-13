

Мдинарадзе: США должны снять санкции с судей и извиниться перед Лашей Чхиквадзе

13.04.2024 17:02





США должны снять санкции с судей, а также извиниться перед Лашей Чхиквадзе, заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.



Мдинарадзе ответил на вопрос журналиста о предложении США начать расследование в отношении тех судей, в отношении которых существуют вопросы, на что Мдинарадзе отметил, что грузинские власти запросили доказательства, хотя однако они предоставлены не были, без чего начало расследования не соответствует демократическим стандартам.



«Несколько дней назад мы попросили их снять санкции с наших судей, поскольку нет никаких доказательств. Соответственно, на наш вопрос, просьбу и даже требование снять несправедливые санкции с грузинских судей, мы получили ответ — начните расследование. Мы также попросили их предоставить доказательства. Доказательств нет, а начинать расследование без доказательств – это не демократический стандарт ни для США, ни для Европы, ни для Грузии. У американцев, европейцев и грузин общая ценность – ни одна страна не начинает расследование без доказательств.



В данном случае требование начать расследование без доказательств – это, мягко говоря, не правильное требование. Наоборот, мы просим их в этой дискуссии либо снять санкции с судей, либо извиниться перед судьей Лашей Чхиквадзе. Если они этого не сделают, то они должны предоставить нам доказательства, на основании которых к этим людям были применены санкции, и грузинская сторона проведет расследование», — заявил Мамука Мдинарадзе.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





