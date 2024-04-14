

С завтрашнего дня парламент начинает рассмотрение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния»

14.04.2024 11:19





Парламент Грузии приступает к рассмотрению законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».



Проект, представленный фракцией «Грузинская мечта», 15 апреля комитет по юридическим вопросам обсудит в первом чтении.



Вместе с ним будут рассмотрены два альтернативных проекта. Один – это проект «О защите от влияния страны-оккупанта – Российской Федерации» и поправки в Уголовный кодекс, а другой – подготовленные поправки в закон «О грантах» и закон «О бухгалтерском учете, отчетности и аудите».



Автором и инициатором законопроекта о «Прозрачности иностранного влияния» является «Грузинская мечта». Его содержание аналогично проекту, инициированному в прошлом году и «проваленному» в результате акций протеста.



Проект закона «О прозрачности иностранного влияния» предусматривает «в целях обеспечения прозрачности» регистрацию в качестве организаций, осуществляющих интересы иностранной силы, таких непредпринимательских (некоммерческих) юридических лиц и средств массовой информации, определенная часть доходов которых, в частности, более 20%, получена из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается «организацией, проводящей интересы иностранной силы», в обязательном порядке должны быть зарегистрированы в публичном реестре в одноименной базе данных. Во время регистрации необходимо будет отразить полученные доходы. В тоже время, организации будут обязаны ежегодно заполнять финансовую декларацию.



Что касается альтернативных законопроектов, они инициированы парламентской политической группой «За Грузию, то проектом «О защите от влияния государства-оккупанта – Российской Федерации» определяется сила страны-оккупанта - Российской Федерации, агент влияния страны-оккупанта, и, исходя из интересов страны-оккупанта, и в ее пользу запрещаются действия, которые нацелены на нанесение ущерба национальным интересам Грузии, в том числе, – препятствование полной интеграции Грузии в Евросоюз и Организацию Североатлантического договора.



Согласно поправкам, подготовленными к закону «О грантах» и закону «О бухгалтерском учете, отчетности и аудите», которые являются еще одной альтернативой законопроекту «О прозрачности иностранного влияния», любой получатель гранта, финансируемого как из Грузии, так и из-за границы будет обязан представлять в соответствующий орган годовой отчет о деятельности за три месяца до конца отчетного года. Годовой отчет должен включать информацию о каждом гранте, полученном грантополучателем в течение отчетного года, включая цель, объем и другие основные требования к гранту, указанные в грантовом соглашении.





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