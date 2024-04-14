

Посольство США в Грузии поздравляет грузин с Днем Родного языка

14.04.2024 11:23





Поздравляем наших грузинских друзей с Днем родного языка, — говорится в сообщении посольства США в Грузии.



«Мы восхищены уникальностью и красотой грузинского языка. Вместе с вами мы будем отмечать день этого одного из древнейших языков мира, который грузины сберегли для предыдущих и будущих поколений», — говорится в сообщении посольства США.







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