

Президент поздравила Грузию с Днем родного языка

14.04.2024 11:38





Президент Саломе Зурабишвили поздравила Грузию с Днем родного языка.



«Наш необыкновенный родной язык — это то, что объединяет нас всех и что еще очень долго будет нашей силой и энергией!» — отметила глава государства.



Напомним, 14 апреля в Грузии отмечается День родного языка. 46 лет назад, в 1978 году, советские власти приняли решение о лишении статуса государственного языка местных языков в союзных республиках. Государственным языком СССР должен был остаться только русский. Соответствующая поправка должна была быть внесена в статью 78 советской конституции Грузии, согласно которой грузинский язык утратил бы статус официального.



Он должен был быть утвержден Верховным Советом Грузии 14 апреля 1978 года. Однако в тот же день несколько тысяч человек, вышедших на проспект Руставели в Тбилиси, воспротивились осуществлению этого намерения. Большую часть из них составляла студенческая молодежь.





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