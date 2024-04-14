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Информация посольства Грузии в Израиле для находящихся в стране грузинских граждан


14.04.2024   11:55


Посольство Грузии в Израиле распространяет информацию для находящихся в стране грузинских граждан в связи с последними событиями в Израиле.

«Напоминаем, что в посольстве действуют телефоны горячей линии по вопросам событий в Израиле: +972 52-6919092; +972 52-7583344; +972 54-7386813;

Мы желаем мира Израилю и народу Израиля», — заявили в посольстве.

Для информации, по сообщению израильских СМИ, минувшей ночью Иран осуществил массовую воздушную атаку по Израилю. Миссия Ирана при ООН выступила с заявлением, в котором говорится, что, согласно статье 51 Устава ООН о самообороне, военные действия Ирана стали ответом на агрессию сионистского режима в Дамаске, нападение на дипломатические здания, и вопрос может считать закрытым.


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