|
|
|
Представительство ЕС: Грузия сохранила свой уникальный язык, который является основой образования и культуры
14.04.2024 12:02
Представительство Евросоюза в Грузии присоединяется к празднованию Дня родного языка.
«Европейский Союз присоединяется к отмечанию 14 апреля – Дня родного языка в Грузии.
Грузия сохранила свой уникальный язык, который является основой образования и культуры», - говорится в информации, опубликованной представительством ЕС.
14 апреля в Грузии отмечается День родного языка. 35 лет назад, 14 апреля 1978 года население Грузии опротестовало решение руководства СССР об упразднении в Грузии статуса грузинского языка, как государственного. В частности, в Тбилиси на проспекте собрались тысячи людей. Аналогичные демонстрации прошли и в Батуми. Протест возымел результат и за грузинским языком был сохранен статус государственного языка.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна