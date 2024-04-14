

Представительство ЕС: Грузия сохранила свой уникальный язык, который является основой образования и культуры

14.04.2024 12:02





Представительство Евросоюза в Грузии присоединяется к празднованию Дня родного языка.



«Европейский Союз присоединяется к отмечанию 14 апреля – Дня родного языка в Грузии.



Грузия сохранила свой уникальный язык, который является основой образования и культуры», - говорится в информации, опубликованной представительством ЕС.



14 апреля в Грузии отмечается День родного языка. 35 лет назад, 14 апреля 1978 года население Грузии опротестовало решение руководства СССР об упразднении в Грузии статуса грузинского языка, как государственного. В частности, в Тбилиси на проспекте собрались тысячи людей. Аналогичные демонстрации прошли и в Батуми. Протест возымел результат и за грузинским языком был сохранен статус государственного языка.





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