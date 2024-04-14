

Саакашвили: Результаты вчерашнего социологического исследования были анекдотом века

14.04.2024 16:36





Результаты вчерашнего социологического опроса были анекдотом века, - пишет в соцсети третий президент Грузии Михаил Саакашвили.



Как говорится в заявлении, опубликованном на странице Саакашвили в Facebook, победит «Единое национальное движение – Коалиция победы».



«Результаты вчерашнего социологического опроса были анекдотом века. Победим мы! «Единое национальное движение – Коалиция победы», - пишет Михаил Саакашвили в соцсети.



«Мтавари архи» («Главный канал») опубликовал результаты исследования ISSA о политических рейтингах. На вопрос: «Если бы завтра состоялись парламентские выборы, какую политическую партию вы бы поддержали в первую очередь?», по аллокации результаты распределились следующим образом: «Грузинская мечта» - 37,4%; «Единое национальное движение/Стратегия Агмашенебели» - 18,8%; «Новое» - 13,8%; «За Грузию» -5,2%; «Лело для Грузии» - 4,7%; Лейбористская партия – 2,7%; «Европейская Грузия» - 2,3%; «Консервативное движение – Альт-инфо»- 2,2%; «Граждане» - 2,2%; «Единая Грузия – Демократическое движение» - 2,1%;



«Для народа» - 1,8%; «Гирчи – Больше свободы/Дров» - 1,7%; «Гирчи» - 1,7%; «За справедливость» - 0,7%; «Сила народа» - 0,6%; «Альянс патриотов» – 0,6%; «Эри» (Единство, Сущность, Надежда) - 0,5%; Республиканская партия – 0,4%; «Закон и справедливость» - 0,3%; другая партия - 0,3%.



По информации канала, опрос общественного мнения проведен среди взрослого (18 лет и старше) населения Грузии. Опрос проводился посредством личного интервью во всех регионах Грузии (кроме оккупированных территорий). Методом случайной выборки был опрошен 1601 респондент. Опрос основан на мнении всех респондентов. Ошибка выборки на полный объем составляет +- 2,4%, при 95%-ной доверительности. Количество респондентов, отказавшихся от участия в исследовании, составляет 20,9%. Таким образом, процент отклика составляет 79,1%. Полевые работы проводились с 1 по 10 апреля 2024 года.





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