

Ломджария: Долгом каждого гражданина является защита европейского будущего и страны

14.04.2024 16:43





Завтра парламент Грузии приступит к инициированию законопроекта об отказе от Евросоюза, - заявила лидер «Европейской орбиты Грузии» Нино Ломджария в беседе с журналистами.



По ее словам, законопроект «О прозрачности иностранного влияния» - это закон, отвергающий европейское будущее.



«Завтра, приступив к обсуждению это законопроекта, парламент Грузии начинает инициирование законопроекта об отказе от Евросоюза. Законопроект, который будет обсуждаться в парламенте завтра – это закон об отказе от нашего европейского будущего. Долгом каждого гражданина является защита европейского будущего и нашей страны. Завтра в комитете будут голосовать, должен ли Евросоюз стать врагом Грузии, должны ли те, кто имеет отношения с ЕС, стать врагами этой страны и агентами», - заявила Ломджария.



Вместе с тем, она пояснила, что «содержание законопроекта подразумевает, что Запад и западные партнеры представляют угрозу для Грузии, «поэтому их следует объявить чуждыми силами с негосударственными интересами».





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