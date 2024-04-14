

Кобахидзе: Иностранные дипломаты стараются диктовать избранному грузинским народом парламенту, какой закон принимать

14.04.2024 21:52





Иностранные дипломаты продолжают активно участвовать в проходящих в стране политических дебатах. Особенно интенсивно они стараются совмещать функцию законодателя, активно участвовать в законотворческом процессе и диктовать основному органу представительной демократии – избранному грузинским народом парламенту, какой закон принимать, а какой нет, - говорится в заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.



Вместе с тем, по пояснению премьера, хотя такая практика замены политической оппозиции и не соответствует стандартам дипломатии, «учитывая скудность политических и интеллектуальных ресурсов оппозиции», в некоторой степени они могут отнестись к ней с пониманием.



«Грузия ценит отношения со странами-партнерами и бережно к ним относится.



Учитывая главный приоритет нашей внешней политики – интеграцию в ЕС, сотрудничество с высокоранговыми представителями Соединенных Штатов Америки, Евросоюза и стран-членов ЕС и выслушивание их соображений является для нас особых приоритетом. Мы ценим все шаги и заявления послов, направленные на укрепление международных позиций Грузии. Соответственно, и в будущем мы будем уделять особое внимание их всем основательным советам и рекомендациям.



В соответствии с практикой, сложившейся в Грузии в последние годы, иностранные дипломаты продолжают активно участвовать в проходящих в стране политических дебатах.



Особенно интенсивно они стараются совмещать функцию законодателя, активно участвовать в законотворческом процессе и диктовать главнейшему органу представительной демократии – избранному грузинским народом парламенту, какой закон принимать, а какой нет.



Хотя такая практика замены политической оппозиции и не соответствует стандартам дипломатии, учитывая скудность политических и интеллектуальных ресурсов оппозиции, в некоторой степени мы можем отнестись к ней с пониманием.



Однако мы не можем отнестись с пониманием к широко распространенной практике, когда иностранные дипломаты не могут аргументированно ответить на наши аргументы за закрытыми дверями и при этом делают беспочвенные политические заявления в публичном пространстве.



За последние несколько дней мы слышали критические заявления от нескольких иностранных дипломатов относительно законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Как и посылы наших политических оппонентов, эти заявления были лишены каких-либо аргументов и обоснований.



Я считаю, что прозрачность и публичность — лучший способ избежать порочности. Необоснованную критику, которую мы часто слышим от иностранных дипломатов, общество отожествляет с соответствующими странами, что таит в себе серьезные риски. Грузинское общество должно сохранять доверие к странам-партнерам и забота об этом является нашим долгом и обязанностью.



Послы периодически просят провести закрытые встречи. Мы никогда не отказывались от встреч и готовы к закрытым встречам и в будущем. Однако в связи с тем, что непрозрачная политическая дискуссия вокруг законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» наносит ущерб доверию грузинского общества к нашим странам-партнерам, предлагаю послам Соединенных Штатов Америки, Евросоюза и стран-членов ЕС провести публичную дискуссию по этому законопроекту.



Уверен, что в условиях прямой трансляции предметной дискуссии между лидерами власти и послами у грузинского общества сформируется гораздо более четкое представление о сути законопроекта и необходимости его принятия в целях защиты государственного суверенитета», - отмечает Кобахидзе.





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