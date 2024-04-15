

Парламентская оппозиция требует немедленного отзыва законопроекта об иноагентах

15.04.2024 10:37





Парламентская оппозиция осознает немыслимый вызов и как никогда мы едины - требуем немедленного отзыва российского закона и возвращения политического спектра Грузии к формированию нормальной предвыборной среды, - об этом заявил независимый депутат парламента Армаз Ахвледиани на совместном брифинге парламентской оппозиции.



По его словам, возвращение данного законопроекта в парламент означает, что «Грузинская мечта» противопоставляется Конституции Грузии.



«Возвращение «Мечтой» в парламент этого вредительского российского закона означает лишь одно, что правление Иванишвили выступает против Конституции Грузии, воле грузинского народа быть частью европейского общества европейской страны и, что главное, это напрямую открывает путь институциям Кремля и исходящим оттуда угрозам в Грузии. Парламентская оппозиция осознает этот действительно немыслимый вызов, и мы как никогда едины, как никогда готовы вместе с нашим народом защитить Конституцию Грузии, европейский выбор и не допустить беспорядка в Грузии по сценарию, заказанному Кремлем.



Мы требуем немедленного отзыва российского закона и возвращения политического спектра Грузии к формированию нормальной предвыборной среды, выполнению плана из 9 пунктов и путем демократических выборов формированию в Грузии нормального европейского правления», - заявил Армаз Ахвледиани.



Для справки, парламент Грузии приступает к рассмотрению законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».





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