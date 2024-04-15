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На акции у парламента развернули флаг ЕС
15.04.2024 11:37
У заднего входа в парламент, где протестуют против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», развернули флаг Евросоюза. На акции присутствуют представители гражданских организаций, СМИ и различных сфер, которые заявляют, что принятие этого законопроекта противоречит выбору Грузии, подразумевающему членство в Евросоюзе.
У присутствующих на акции баннеры с надписями: «Нет российскому закону», «not to Russia, yes to Europ».
Такзе звучат свистки и выкрики в адрес «Грузинской мечты».
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