На акции у парламента развернули флаг ЕС

15.04.2024 11:37





У заднего входа в парламент, где протестуют против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», развернули флаг Евросоюза. На акции присутствуют представители гражданских организаций, СМИ и различных сфер, которые заявляют, что принятие этого законопроекта противоречит выбору Грузии, подразумевающему членство в Евросоюзе.



У присутствующих на акции баннеры с надписями: «Нет российскому закону», «not to Russia, yes to Europ».



Такзе звучат свистки и выкрики в адрес «Грузинской мечты».





