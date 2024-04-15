

Президент: В Европе ясно сказали — это не европейский закон

15.04.2024 13:00





Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на заявление премьера Ираклия Кобахидзе, который предложил послам США, Евросоюза и стран-членов ЕС провести «публичную дискуссию» относительно «закона об иноагентах».



Глава государства подчеркнула, что то, что и так всем было известно, грузинскому премьеру было повторено и в Германии во время встречи с канцлером Олафом Шольцем — «закон об иноагентах» не является европейским.



«Дебаты уже состоялись между премьерами в Берлине! И было сказано то, что должно было: этот закон не европейский! И его возвращение также не несет пользы <заявленной> европейской цели! Что еще?!», — написала Зурабишвили в соцсети.

Напомним, 14 апреля Администрация правительства опубликовала заявление премьера Грузии Ираклия Кобахидзе. Он предложил послам США и ЕС обсудить инициативу в условиях прямой трансляции и предметно, в которой смогут принять участие лидеры руководства Грузии и аккредитованные в стране дипломаты.



Кобахидзе утверждает, что в последние дни критические заявления иностранных дипломатов по поводу законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» были лишены каких-либо аргументов и обоснований.



Отметим, премьер Грузии Ираклий Кобахидзе 12 апреля в Берлине встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем.





Источник: SOVA

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