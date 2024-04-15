

Всем аккредитованным СМИ должна быть дана возможность находиться в парламенте — омбудсмен

15.04.2024 13:13





Народный защитник Грузии Леван Иоселиани отреагировал на решение не впускать в парламент Грузии представителей интернет изданий имеющих аккредитацию.



«Всем аккредитованным СМИ должна быть дана возможность находиться в парламенте и освещать сегодняшний день с той перспективы, которую они считают правильной — задавать вопросы и получать ответы», — заявил Леван Иоселиани.



Сегодня Комитет парламента по юридическим вопросам рассматривает в первом чтении проект российского закона. На основании распоряжения председателя парламента, право войти в здание парламента и освещать запланированные заседания на месте было дано только аккредитованным журналистам телеканалов. Сотрудница пресс-службы парламента Тамар Джанелидзе после уточнения сообщила Netgazeti, что аккредитованные журналисты интернет и печатных медиа изданий не могут войти в здание парламента.



На фоне обсуждения законопроекта возле здания парламента, проходит акция протеста против его принятия. В акции принимают участие представители СМИ, чью работу поставит под угрозу принятие этого закона и другие представители общественности и гражданского сектора.



Вечером, в 19:00, возле здания парламента также запланирован масштабный митинг против российского закона.







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