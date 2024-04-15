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Ираклий Кобахидзе встретился с китайской делегацией


15.04.2024   13:25


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с делегацией Китайской Народной Республики, которую возглавляет заместитель министра международных отношений правящей партии Чэнь Чжоу.

По информации правительства Грузии, в ходе встречи было подчеркнуто продуктивное политическое и экономическое сотрудничество между Грузией и КНР.

«Было отмечено, что соглашение о стратегическом партнерстве, подписанное между двумя странами в прошлом году, будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений. Внимание было сосредоточено на различных направлениях, в том числе на перспективах дальнейшего углубления партнерства в торгово-экономической сфере. По словам премьер-министра, в связи с этим, как и в плане сотрудничества в сфере туризма, бизнеса и международных связей, несколько дней назад было официально подписано соглашение о безвизовом режиме с Китаем для граждан Грузии, что имеет большое значение. Ираклий Кобахидзе поблагодарил делегацию Китайской Народной Республики за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии и еще раз выразил поддержку принципу единого Китая», — говорится в информации правительства Грузии.


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