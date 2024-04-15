

Послы США, ЕС и Великобритании прибыли в Администрацию правительства Грузии

15.04.2024 13:32





В администрацию правительства прибыли послы стран-партнеров. Как сообщают в администрации правительства, в эти минуты проходит встреча премьер-министра Грузии с иностранными дипломатами.



В частности, глава правительства Ираклий Кобахидзе встречается с послом США Робин Данниган, послом Великобритании Марком Клейтоном и главой представительства ЕС Павлом Герчинским.



Напомним, 14 апреля Администрация правительства опубликовала заявление премьера Грузии Ираклия Кобахидзе. Он предложил послам США и ЕС обсудить инициативу в условиях прямой трансляции и предметно, в которой смогут принять участие лидеры руководства Грузии и аккредитованные в стране дипломаты.



Кобахидзе утверждает, что в последние дни критические заявления иностранных дипломатов по поводу законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» были лишены каких-либо аргументов и обоснований.





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