

Посольство Германии публикует отрывок из заявления Олафа Шольца для особо непонятливых

15.04.2024 15:12





Посольство Германии в Грузии публикует отрывок заявления Олафа Шольца с совместной пресс-конференции канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, в котором говорится о законопроекте «О прозрачности иностранного влияния».



«На пресс-конференции федерального канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, которая прошла в Берлине 12 апреля 2024 года, федеральный канцлер Шольц заявил:



«Хочу еще раз сказать: мы, как и весь Евросоюз, критически относились к закону «Об организациях иностранного влияния», и когда его действие было приостановлено, у нас были большие надежды, что он больше не будет обсуждаться. На этот раз появилась новая законодательная инициатива, идущая в том же направлении. Наша критика, как и в предыдущий период, остается прежней, и мы надеемся, что этот закон не будет принят в таком виде, критические заявления и сейчас будут учтены.



В ЕС нет такой регуляции. Существует дискуссия о том, чтобы сделать что-то, что обеспечит прозрачность в определенных сферах, но это другая регуляция и другая концепция, чем та, о которой мы здесь говорим (в Евросоюзе), её не приняли и, вероятно не примут. В Венгрии была определенная регуляция, которая была отменена Европейским судом», — отмечается в информации, опубликованной посольством Германии в Грузии на странице в Facebook.



Напомним, 12 апреля 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем переводчик исказил слова Шольца относительно законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».



Кроме того, Кобахидзе отметил, что переводчик «открыто является одним из лиц одной из радикальных оппозиционных партий».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





