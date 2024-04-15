

Оханашвили удалил с заседания юридического комитета оппозиционных депутатов Саломе Самадашвили и Тину Бокучава

15.04.2024 15:49





Председатель комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили удалил из зала заседания оппозиционных депутатов - Саломе Самадашвили и Тину Бокучава.



Соответствующее заявление он сделал на заседании комитета, которое возобновилось несколько минут назад после небольшого перерыва.



«При полном соблюдении регламента Саломе Самадашвили удалена, покиньте зал... Госпожа Тина, вы удалены из зала заседаний за неоднократное неподчинение, включение микрофона без моего согласия, а также за то, что продолжаете демагогию и мешаете заседанию», - заявил Анри Оханашвили.





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