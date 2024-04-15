

Премьер-министр рассказал послам США, Евросоюза и Великобритании о проекте закона об иноагентах

15.04.2024 16:05





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Грузии Робин Данниган, послом Европейского союза Павлом Герчинским и Чрезвычайным и Полномочным послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландия, Марком Клейтоном.



По информации администрации правительства, на заседании обсуждался проект закона «О прозрачности иностранного влияния».



Премьер-министр отметил, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели — ежегодного раскрытия финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.



По словам Ираклия Кобахидзе, когда само правительство показывает пример прозрачности и все правительственные решения и нормативные акты публикуются, непонятно, почему для неправительственных организаций неприемлемо соблюдение минимального стандарта прозрачности.



Как сообщили в администрации правительства, глава правительства еще раз подтвердил полную готовность правительства к открытому обсуждению закона, чтобы у грузинского общества и друзей Грузии не осталось никаких вопросительных знаков.







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