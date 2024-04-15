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Саакашвили призвал сторонников участвовать в акциях против «закона об иноагентах»
15.04.2024 16:10
Михаил Саакашвили призвал своих сторонников принять участие в акциях против «закона об иноагентах». Об этом третий президент написал в соцсети.
«Я призываю моих сторонников всех поколений, начиная с сегодняшнего дня, участвовать во всех акциях против «российского закона» и защищать свободу, независимость и европейское будущее Грузии!», — отметил экс-президент.
Напомним, с 10 утра на заднем дворе парламента состоялся митинг представителей НПО и СМИ против «закона об иноагентах», к которым после 11 часов присоединились шествием грузинские студенты. Они, как и представители СМИ и НПО, требуют прекратить рассмотрение «закона об иноагентах» и отозвать его.
На комитетском слушании выступил Мамука Мдинарадзе, лидер парламентского большинства, подчеркнув, что и сам против «российского закона», потому что он и «не принимается» в Грузии. Мдинарадзе заявил, что депутаты примут «независимое» решение.
В 19 часов по Тбилиси, состоится акция протеста против «закона об иноагентах» — уже на проспекте Руставели, перед зданием парламента Грузии.
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