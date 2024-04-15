Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саакашвили призвал сторонников участвовать в акциях против «закона об иноагентах»


15.04.2024   16:10


Михаил Саакашвили призвал своих сторонников принять участие в акциях против «закона об иноагентах». Об этом третий президент написал в соцсети.

«Я призываю моих сторонников всех поколений, начиная с сегодняшнего дня, участвовать во всех акциях против «российского закона» и защищать свободу, независимость и европейское будущее Грузии!», — отметил экс-президент.

Напомним, с 10 утра на заднем дворе парламента состоялся митинг представителей НПО и СМИ против «закона об иноагентах», к которым после 11 часов присоединились шествием грузинские студенты. Они, как и представители СМИ и НПО, требуют прекратить рассмотрение «закона об иноагентах» и отозвать его.

На комитетском слушании выступил Мамука Мдинарадзе, лидер парламентского большинства, подчеркнув, что и сам против «российского закона», потому что он и «не принимается» в Грузии. Мдинарадзе заявил, что депутаты примут «независимое» решение.

В 19 часов по Тбилиси, состоится акция протеста против «закона об иноагентах» — уже на проспекте Руставели, перед зданием парламента Грузии.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна