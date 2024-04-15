

8 общественных организаций прекращают сотрудничество с Верховным советом Аджарии

15.04.2024 17:30





8 общественных организаций прекращают сотрудничество с Верховным советом Аджарии. Об этом они письменно сообщили председателю Верховного совета Давиду Габаидзе.



Как указано в заявлении правящая партия «Грузинская мечта» нарушила обещание, данное гражданам Грузии, гражданским организациям, а также стратегическим партнерам Грузии, и вновь инициировала российский закон.



«Закон, который, как и Россия, объявляет демократический мир в целом, включая Евросоюз, враждебной силой.



Правящая партия имеет большинство в Верховном совете. Кроме того, уже несколько месяцев ведется активная кампания по дискредитации гражданского общества. Все это время мы не видели никаких реальных признаков того, что большинство членов Верховного совета Аджарии выразили несогласие с разрушительными шагами Грузии. Эти действия могут потерять исторический шанс Грузии на вступление в Евросоюз», — указано в заявлении.



По мнению организаций, «Совет открытого правительства» – это формат, основанный на сотрудничестве правительства и неправительственного сектора, которые должны быть объединены общей целью – продвижением Грузии на пути евроитеграции.



«К сожалению, шаги вашей команды делают невозможным какое-либо сотрудничество между нами в формате консультативного «Совета открытого правительства».



По изложенным причинам подписавшие организации выходят из консультативной группы «Совета открытого правительства»», — говорится в заявлении организаций.



Заявление подписали: Демократический институт, Зеленый сектор, Батумский центр независимости, Молодежная организация изменений о равных правах, «Сеть центров демократического взаимодействия» – Батуми; Институт гражданского общества – Аджарский филиал; Восточноевропейский центр многопартийной демократии (EEMCD); Институт развития свободы информации (IDFI).







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