

TI Georgia: правительство реализует финансируемые Западом проекты на 5,7 млрд лари

15.04.2024 18:02





НПО Transparency International Georgia (TI) публикует информацию о том, что правительство Грузии реализует инфраструктурные проекты стоимостью 5,7 млрд лари, финансируемые западными странами.



Организация указывает, что в то же время правительство Грузии объявляет западные страны враждебными государствами, принимая «российский закон об иноагентах».



НПО перечисляет основных доноров Грузии, которые помогают властям модернизировать страну. В этом им неизменно помогает Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). На финансы этого института осуществляется и строительство дороги Квешети-Коби — 472 млн лари, и проект модернизации Тбилисского метрополитена — 196 млн лари, и реконструкция до 100 государственных школ — 99 млн лари, и проект по восстановлению Перепадных и Энгурской ГЭС — 95 млн лари и другие проекты.



Кроме того, есть проекты, финансируемые Европейским инвестиционным банком (EIB) — это строительство дороги Рустави-Красный мост — 579 млн лари, строительство дороги Алгети-Садахло — 380 млн лари, проект канализации Кутаиси — 321 млн лари, строительство участка автомагистрали Самтредиа-Григолети — 280 млн лари и другие.



НПО называет и проекты Евросоюза, среди которых — улучшение систем водоснабжения в Хашури и близлежащих населенных пунктах — 270 млн лари, программа водоснабжения сел Аджарии — 118 млн лари,

ЛЭП Цхалтубо-Ахалцихе-Тортуми — 117 млн лари, восстановление 8 государственных школ в Тбилиси (E5P) — 39 млн лари, укрепление инфраструктуры линий электропередачи в Гурии — 35 млн лари и другие.



Названы и проекты Немецкого кредитного банка реконструкции (KFW, государственный банк) — улучшение инфраструктуры в муниципалитетах Имерети и Казбеги — 322 млн лари, восстановление муниципальной инфраструктуры Батуми — 158 млн лари, повышение энергоэффективности в общественных зданиях — 150 млн лари, развитие общественного транспорта — 130 млн лари и другие.



Среди проектов Всемирного банка (основные доноры — США, ЕС, Япония) названы: строительство участка автобана Сагареджо-Бадиаури — 230 млн лари, реконструкция и строительство до 60 государственных школ — 131 млн лари, ЛЭП Джвари-Цхалтубо — 61 млн лари, восстановление инфраструктуры — 35 млн лари, восстановление систем водоснабжения и дорог в селах Гардабани, Дманиси, Тианети, Сигнахи и Адигени — 20 млн лари.



Азиатский банк развития (АБР, основные доноры — Япония и США) — помог профинансировать такие проекты, как: строительство-реконструкция детских садов, спортивных и молодежных центров в регионах — 159 млн лари, строительство участка автомагистрали Шорапани-Аргвета — 110 млн лари, восстановление дороги Дзирула-Харагаули-Молити-Пона-Чумателети – 95 млн лари, улучшение водоснабжения в Гудаури, Марнеули, Поти, Местии, Зугдиди и других муниципалитетах – 81 млн лари, приобретение новых светофоров для Тбилиси, улучшение внешнего вида метро — 80 млн лари, модернизация главного оросительного канала Квемо Самгори — 52 млн лари и другие инфраструктурные проекты.



На этом фоне «Грузинская мечта» планирует принять «закон об иноагентах» российского образца.



Напомним, 15 апреля с 10 утра на заднем дворе парламента состоялся митинг представителей НПО и СМИ против «закона об иноагентах», к которым после 11 часов присоединились шествием грузинские студенты. Они, как и представители СМИ и НПО, требуют прекратить рассмотрение «закона об иноагентах» и отозвать его.



На комитетском слушании выступил Мамука Мдинарадзе, лидер парламентского большинства, подчеркнув, что и сам против «российского закона», потому что он и «не принимается» в Грузии. Мдинарадзе заявил, что депутаты примут «независимое» решение.



В 19 часов по Тбилиси, состоится акция протеста против «закона об иноагентах» — уже на проспекте Руставели, перед зданием парламента Грузии.





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