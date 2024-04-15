

НПО: посол Германии отправился из Грузии «по срочным делам»

15.04.2024 19:23





Посол Германии Петер Фишер отправился из Грузии «по срочным делам». Об этом сообщила неправительственная организация «Зеленая альтернатива». НПО получила письмо из посольства Германии, в котором сообщается, что Фишер «отправляется в Германию по срочным делам».



Представитель организации Манана Кочладзе рассказала, что 18 апреля запланирована конференция, посвященная изменению климата. Она проводится на средства гранта, выделенного правительством Германии. И именно на ней также должен был присутствовать посол Германии.



«Благодаря этому гранту было сделано многое, и посол Германии был рад, чтобы мы еще раз подчеркнули и поблагодарили правительство Германии. И посол согласился принять участие в мероприятии.



Сегодня <15 апреля> мы получили письмо, в котором говорилось, что «к сожалению, по независящим от него срочным причинам посол должен отправиться в Германию и он не может присутствовать на мероприятии». — заявила Кочладзе.



В письме также сообщается, что на мероприятии не смогут присутствовать и заместители посла, поскольку «их либо не будет в стране, либо они будут заняты другими делами».



Publika в посольстве Германии сообщили, что «Петер Фишер сейчас находится в Тбилиси и работает, и если он куда-то уедет, это не будет связано с его дипломатической деятельностью».



Отметим, партия власти «Грузинская мечта» планирует во второй раз принять «закон об иноагентах». В 19 часов состоится акция протеста против российского аналога законопроекта на проспекте Руставели, перед зданием парламента Грузии.



Источник: SOVA

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